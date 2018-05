Torino, Burdisso saluta

TORINO, 22 MAG - "Un anno bellissimo insieme a voi". Inizia così il post con cui Nicolas Burdisso saluta su Instagram il Torino e i suoi tifosi. L'esperto difensore, prelevato la scorsa estate per completare il reparto arretrato, è diventato un punto fermo della squadra che ha concluso la stagione al nono posto. Soltanto gli anni, 37 lo scorso aprile, hanno convinto il club a non rinnovargli il contratto. "Onorato di vestire questa maglia, delle 25 partite giocate e di tutto l'affetto che mi avete dimostrato. #forzatoro", scrive sul social il giocatore, che posta una sua foto in maglia granata. L'argentino, Boca Juniors, Inter, Roma e Genoa le sue squadre prima del Torino, non sembra ancora intenzionato ad appendere le scarpette e sta cercando una squadra che gli consenta di proseguire la carriera.