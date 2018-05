Mirabelli, Milan cerca un grande bomber

MILANO, 21 MAG - "Pensiamo di cambiare due attaccanti per prendere un grande centravanti. Rientra Bacca dal prestito e Cutrone resta". Il ds del Milan, Massimiliano Mirabelli, a Milan Tv, regala indizi sul mercato: in cima alla lista dei desideri c'è Ciro Immobile ma l'alta valutazione data da Lotito potrebbe risultare un ostacolo. Il Milan segue anche Morata e Belotti, già nel mirino la scorsa estate. Mirabelli svela poi che il Milan cerca anche un centrocampista, "via di mezza tra Kessie e Bonaventura", e un esterno. Su Donnarumma invece Mirabelli preferisce la prudenza: "Non abbiamo ricevuto offerte e lui non ci ha detto di volersene andare. Per noi è un patrimonio, vogliamo tenerlo a lungo. Se dovesse dirci di non volere continuare qui, dovrà arrivare un club con un'offerta adeguata". Elogi per Gattuso: "È dovuto subentrare in una situazione non facile e ha fatto un lavoro straordinario. Ha raggiunto la finale di Coppa Italia e abbiamo fatto un buon cammino anche in Europa. Deve essere il nostro punto di partenza".