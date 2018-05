Mercoledì Papa benedice 'Clericus Cup'

ROMA, 21 MAG - La Clericus Cup incontra il Santo Padre. Mercoledì 23, a pochi giorni della finale del campionato di calcio ecclesiastico 2018, una delegazione di rappresentanti di ciascuna delle 16 squadre, iscritte al torneo calcistico pontificio, promosso dal CSI, parteciperà all'udienza generale del Papa in Piazza San Pietro. Alla cerimonia parteciperanno i rettori ed i capitani delle 16 squadre - pontifici collegi, seminari, università pontificie - in rappresentanza dei 370 tesserati al Mondiale della Chiesa, dove hanno giocato atleti consacrati, di 70 nazionalità diverse. A salutare Papa Francesco in particolare saranno i capitani delle due finaliste, Pontificio Collegio Urbano e North American Martyrs, in campo sabato 26 maggio: il sudafricano Sifiso Ndlovu e lo statunitense William Nyce che regaleranno a Bergoglio le loro maglie da gara, personalizzate ad hoc con il nome del Pontefice.