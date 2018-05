Giro: Aru non si arrende, arriverò fino alla fine

TRENTO, 21 MAG - Il giorno dopo il crollo nella tappa da Tolmezzo a Sappada (Udine), Fabio Aru decide di non arrendersi. Per il campione italiano in carica, "il Giro d'Italia continua". Dunque, nessun ritiro, come ipotizzato ieri in Friuli, alla vigilia dell'ultimo giorno di riposo del 101/o Giro d'Italia di ciclismo. "Ho iniziato questo percorso e voglio portarlo a termine, arrivando fino a Roma domenica prossima - le parole del sardo della Uae Emirates -. Riparto, ma prima valuteremo attentamente cos'è successo". Aru non fissa obiettivi. "Valuterò giorno dopo giorno - osserva -. Sabato, nella tappa dello Zoncolan, ho avvertito sensazioni non buone - conclude, dal ritiro del proprio team, a Trento -: per adesso il mio livello è questo, devo capire le cause".(ANSA).