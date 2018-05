Figc: incontro tra Malagò e Abete

ROMA, 21 MAG - Un'ora di incontro direttamente negli uffici del Coni tra il presidente del Comitato olimpico, nonché commissario straordinario della Lega di Serie A, Giovanni Malagò, e Giancarlo Abete, candidato alla presidenza della Figc da quattro componenti (Lega Pro, Dilettanti, Aic, Aia). "Abbiamo fatto una chiacchierata di scenario sul mondo del calcio, in grande tranquillità tra persone che si conoscono e si stimano da tanti anni - le parole di Abete -. Io sono il soggetto che le componenti firmatarie hanno individuato come potenziale presidente una volta convocata l'assemblea, il resto è un problema procedurale di convocazione. Attendiamo le valutazioni che farà il commissario della Figc in relazione alla richiesta che è arrivata". "Se cercherò anche un dialogo con la Serie A? Oggi non è questo il problema, ma la convocazione dell'assembla - aggiunge Abete -. Quando sarà convocata comincerà un iter autonomo e in determinati tempi ci saranno le candidature formali appoggiate da un programma''.