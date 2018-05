'Essere se stessi puó dar fastidio'

BRUXELLES, 21 MAG - ''Purtroppo molto a malincuore termina la mia carriera internazionale. Ho sempre fatto di tutto per poter rappresentare la mia nazione. Essere se stessi a volte puó dare fastidio''. Sul suo profilo Instagram, con una foto con la maglia del Belgio in cui allarga le braccia sconsolato, il centrocampista della Roma, Radja Nainggolan, commenta l'esclusione dalla Nazionale belga che non gli consentirà di partecipale ai Mondiali in Russia. ''Da oggi - aggiunge il giocatore giallorosso - saró il primo tifoso...''. E intanto il ct del Belgio Martinez spiega la sua scelta "Sappiamo che Radja è un top player. La ragione è semplice ed è tattica: negli ultimi due anni la squadra ha giocato con un determinato modulo e c'erano giocatori nel suo ruolo. Sappiamo - aggiunge - che è un giocatore importante nel suo club e so che ha un ruolo popolare importante, ma non possiamo dargli questo ruolo qui. Il mio compito è creare una squadra che sia vincente, la decisione è solo tattica".