Di Francesco, migliorare in zona gol

ROMA, 20 MAG - "Dobbiamo migliorare in fase realizzativa, perché siamo molto sotto rispetto alle squadre che ci stanno davanti: creiamo tanto, ma concretizziamo poco'': così l'allenatore della Roma, Eusebio Di Francesco ai Premium Sport. ''Se dovevamo puntare forte su un unico obiettivo? Non credo alle squadre che vogliono puntare a qualcosa e basta - dice - la mia squadra deve essere brava a dare continuità alla mentalità che ci vede sempre competitivi in ogni partita. Un commento su Lazio-Inter? I biancocelesti sono fuori pur avendo fatto un grandissimo campionato, forse meritavano qualcosa in più, ma anche l'Inter è una grande squadra''. ''Il futuro di Alisson? Per ora è ancora il nostro portiere, io sono felice di averlo e spero di poterlo tenere'', conclude Di Francesco.