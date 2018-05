Giro: Aru a Cassani, stavo malissimo

BELLUNO, 20 MAG - "Stavo malissimo". Fabio Aru spiega in due parole la crisi sullo Zoncolan, seguita dal tracollo odierno, nella 15/a tappa del Giro d'Italia di ciclismo, da Tolmezzo (Udine) a Sappada (Udine). Il campione italiano in carica è stato avvicinato dal ct degli azzurri Davide Cassani, prima della partenza da Tolmezzo, e, in un labiale mostrato dal sito della Gazzetta dello Sport, ribadisce quanto dichiarato ieri dopo l'arrivo che "le gambe non andavano, che si sentiva svuotato senza spiegarsi le ragioni". Oggi il sardo è arrivato al traguardo a oltre 19' dalla maglia rosa Simon Yates, ma Cassani spera di recuperarlo per settembre, in occasione del Mondiale su strada a Innsbruck.