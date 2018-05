Napoli: Sarri, saluti e inchino a tifosi

(ANSA) NAPOLI, 20 MAG - Lungo ed emozionato giro di campo di Maurizio Sarri al fischio finale di Napoli-Crotone. Il tecnico azzurro, che potrebbe lasciare il Napoli, ha percorso da solo il terreno di gioco applaudendo i 50.000 del San Paolo che, tutti in piedi, lo acclamavano e si è più volte inchinato per ringraziarli. Il tecnico è poi rientrato da solo negli spogliatoi mentre tutta la squadra azzurra sta compiendo un giro della pista di atletica per ringraziare il pubblico. Tanti gli striscioni esposti. Tra cui uno per Marek Hamsik, che sarebbe tentato da offerte dalla Cina: "Capitano resta con noi", si legge in curva B. In Curva A, invece, dedica a Maggio che lascia il club dopo die stagioni: "Oggi il tuo ultimo inchino. La Curva A saluta Christian Maggio". Intanto davanti al settore ospiti i giocatori del Crotone, che con questa sconfitte retrocedono in serie B, hanno ricevuto l'applauso dei loro sostenitori e anche del pubblico del Napoli.