Giro: Yates,non sono ancora soddisfatto

SAPPADA (UDINE), 20 MAG - "Ho dato davvero tutto, sono stanco, ma anche emozionato da come è andata la tappa. Ancora non sono contento del mio distacco su Dumoulin, non è ancora finita, perché c'è la cronometro di martedì e può accadere di tutto". Così Simon Yates, dopo avere vinto la terza tappa del 101/o Giro d'Italia di ciclismo, da Tolmezzo a Sappada, in provincia di Udine. Il britannico aveva già vinto sul Gran Sasso e a Osimo.