Rossi, finalmente un risultato positivo

ROMA, 20 MAG - "Siamo stati mirati e abbiamo fatto la scelta giusta di gomme, sapendo di essere più veloci di Jerez. E' un risultato molto impostante per me e la Yamaha, sono stato veloce per tutta la gara, ho tenuto un buon ritmo, anche se non sono riuscito a superare Petrucci che era più veloce di me". Così Valentino Rossi sul paddock di Le Mans a fine gara conclusa al terzo posto.