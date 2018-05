Open Bnl: Halep ko,Svitolina si conferma

ROMA, 20 MAG - Elina Svitolina si conferma per il secondo anno consecutivo regina degli Internazionali Bnl d'Italia di tennis. Sul campo Centrale del Foro Italico di Roma, l'ucraina ha sconfitto, come nella finale della passata edizione, la numero uno al mondo, Simona Halep, in due set (6-0 6-4) dopo un'ora e 7 minuti di gioco.