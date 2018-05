Moto2: Francia: Bagnaia domina a Le Mans

ROMA, 20 MAG - Francesco Bagnaia, dello Sky Racing Team VR46, ha vinto il gran premio di Francia, classe Moto2, quinta prova del motomondiale. Il pilota torinese, partito dalla pole position, ha preceduto gli spagnoli Alex Marquez e Joan Mir, al suo primo podio in carriera in Moto2. Bagnaia, alla terza vittoria stagionale, allunga in testa alla classifica del mondiale. Ai piedi del podio si cono classificati, nell'ordine, il tedesco Marcel Schrotter, lo spagnolo Xavi Vierge e il portoghese Miguel Oliveira, secondo nella classifica piloti con 25 punti di distacco da Bagnaia. Secondo degli italiani a Le Mans è Romano Fenati, settimo, mentre Stefano Manzi si è classificato decimo.