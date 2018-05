Allegri:un onore allenare Pirlo e Buffon

TORINO, 20 MAG - "In panchina ho avuto la fortuna e l'onore di lavorare con talenti da pallone d'oro". Un giorno speciale per il calcio italiano e per Massimiliano Allegri, che nella sua carriera ha allenato Buffon e Pirlo: "Buffon - scrive il tecnico bianconero sul suo profilo Twitter - ieri ha chiuso un capitolo irripetibile della storia della Juve. Pirlo domani dice addio: siete stati IL calcio e continuerete a esserlo nelle vostre nuove vesti".