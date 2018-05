Villorba Corse trionfa al Red Bull Ring

ROMA, 19 MAG - La Scuderia Villorba Corse ha vissuto un grande sabato al Red Bull Ring nel secondo round della GT4 Central European Cup. Romy Dall'Antonia e Giuseppe Fascicolo hanno vinto gara 1 al volante della Maserati GranTurismo MC schierata dal team diretto da Raimondo Amadio, che così, anche grazie a una strategia perfetta al pit-stop obbligatorio per cambio pilota, coglie il primo successo stagionale in campionato. Dal primo gradino del podio l'equipaggio tutto trevigiano, che era scattato terzo sulla griglia di partenza, da par suo rilancia le proprie ambizioni in classifica, visto che il successo assoluto ha significato anche la vittoria nella classe di appartenenza, la Am Cup, e quindi il pieno di punti per la categoria. Il sabato trionfale di Villorba Corse è stato completato da Antoni e Piotr Chodzen grazie a un'altra rimonta sulla seconda Maserati della squadra veneta. L'equipaggio polacco è risalito dal quinto al terzo posto assoluto e primo nella categoria Pro-Am Cup.