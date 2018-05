Gp Francia: Crutchlow in dubbio per gara

ROMA, 19 MAG - Gli esami eseguiti prima presso il centro medico del circuito, poi all'ospedale di Mans hanno escluso fratture o lesioni gravi. Ma la partecipazione di Cal Crutchlow al gran premio di Francia di domani non è certa. E' quanto spiega la sua squadra, il team LCR Honda, aggiungendo che altri esami sul pilota britannico sono ancora in corso. Crutchlow è rimasto vittima del più classico 'highside' durante la Q1, mentre era alla ricerca del tempo per entrare in Q2. Ricaduto sull'asfalto, ha battuto violentemente la regione del bacino. Non ha mai perso conoscenza, ma ha subito lamentato un forte dolore all'anca. Al momento è qualificato con il 13/o tempo. "La cosa più importante è che gli esami hanno detto che Cal non ha riportato fratture o gravi lesioni - ha confermato Lucio Cecchinello, team principal di LCR - Ma, prima che Cal possa essere dimesso dall'ospedale, deve sottoporsi a una serie di esami del sangue e aspettare i risultati. Solo dopo prenderemo ulteriori decisioni".