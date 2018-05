Open Bnl: Sharapova ko, Halep in finale

ROMA, 19 MAG - Simona Halep supera Maria Sharapova con il punteggio di 4-6 6-1 6-4 in 2 ore e 23 minuti di gioco e si qualifica in finale degli Internazionali Bnl d'Italia, dove troverà l'ucraina Elina Svitolina in un remake della finale dello scorso anno, dove si impose la tennista ucraina.