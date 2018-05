Zaytsev a Modena, 'non vi deluderò'

MODENA, 19 MAG - Primo giorno modenese per Ivan Zaytsev, il fuoriclasse della nazionale di volley che, dopo aver lasciato Perugia con cui ha vinto scudetto, Coppa Italia e Supercoppa, ha firmato un contratto triennale con il club gialloblù. Alla sua presentazione erano presenti anche il sindaco Gian Carlo Muzzarelli e il presidente della Regione, Stefano Bonaccini e poi è stato salutato da alcune centinaia di tifosi in piazza Minghetti. "Ringrazio la società di Modena per avermi voluto - ha detto il giocatore - Non si può dire di no ad un club così prestigioso e ricco di storia. Il mio primo desiderio è quello di non deludere le aspettative. Sono orgoglioso di questa scelta e so bene che da me ci si aspetterà molto, il pubblico di Modena è esigente, ma anche molto competente, vi garantisco che io lo sono anche con me stesso", ha detto. Indosserà la maglia numero 9 il giocatore che tornerà a giocare nel ruolo di opposto, lo stesso in cui sarà impiegato nella nazionale ai prossimi mondiali.