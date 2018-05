Froome "Importante vincere su Zoncolan"

MONTE ZONCOLAN (UDINE), 19 MAG - "Era una tappa molto importante anche in vista dei prossimi giorni di gara, era un momento molto importante del Giro, su una salita assai famosa, storica. Per me era importante vincere qui". Così Chris Froome commenta, dopo il traguardo, il trionfo sul Monte Zoncolan, nella 14/a tappa del Giro d'Italia. "Dopo la caduta a Gerusalemme è stato difficile recuperare: stavo male, per questo sono molto contento di avere vinto oggi. Ringrazio i miei compagni che hanno lavorato tanto in queste due settimane: hanno grande fiducia in me. La vittoria è per loro e per i miei tifosi. Il Giro non è ancora finito", conclude.