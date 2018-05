Hertz partner Roma Race for The Cure2018

ROMA, 19 MAG - Hertz rinnova anche quest'anno la vicinanza all'associazione Susan G. Komen Italia in occasione di Race For The Cure 2018 alla 19° edizione. Hertz sarà Partner di mobilità della tappa romana prevista per il 20 maggio 2017, mettendo a disposizione alcuni furgoni della sua flotta. Dal 17 al 20 maggio all'interno del Villaggio al Circo Massimo, quattro giorni di eventi e iniziative gratuite per la salute, lo sport e il benessere, per ribadire l'importanza della prevenzione del tumore del seno ed esprimere solidarietà a tutte le donne costrette ad affrontare questa patologia. Tutti gli iscritti troveranno nel proprio kit una speciale promozione noleggio messa a disposizione da Hertz per l'estate 2018. Hertz e prenderà parte all'evento sportivo con la squadra aziendale HERTZ FOR THE CURE. "Noi di Hertz - ha detto Massimiliano Archiapatti, Ad di Hertz Italia - vogliamo rinnovare il nostro piccolo contributo perché crediamo in questa causa e nella forza dei valori dello sport attraverso cui viene promossa".