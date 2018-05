Gattuso, Buffon uno che non molla mai

CARNAGO (VARESE), 19 MAG - "Buffon è uno che non molla mai, se i giovani devono sperare che smetta mi sa che devono aspettare ancora un po'...". E' quanto osservato con un sorriso da Rino Gattuso, raccontando che negli ultimi giorni la chat di Whatsapp degli azzurri campioni del mondo 2006 è stata animata anche dai messaggi dedicati al portiere. "Gli abbiamo fatto i complimenti per i 17 anni di Juventus, e per i trofei vinti. E' sempre sul pezzo e questo gli fa onore. Gli vogliamo tutti bene, ma lui è quello che scrive meno di tutti, non è molto social", ha rivelato l'allenatore del Milan, che alla vigilia dell'ultima giornata di campionato ha commentato anche il caso di de Vrij: "Per me con grande professionalità si metterà la maglia della Lazio, giocherà e poi saluterà tutti. Fino al 30 giugno è pagato dalla Lazio, non vedo il motivo, perché non dovrebbe giocare se a livello mentale sta bene - ha osservato Gattuso -. Solo in Italia facciamo queste polemiche".