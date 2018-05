Marotta "Penso continueremo con Allegri"

ROMA, 19 MAG - "Questa è una giornata di festa: ci lascia, dal punto di vista professionale, un campione. Campione perché ha lasciato al calcio un patrimonio di valori, espressi non solo in campo, ma soprattutto fuori dal campo". Così l'ad della Juventus, Beppe Marotta, a Premium, nel giorno dell'addio di Gigi Buffon alla maglia bianconera. "Buffon-Psg? Dovrà decidere tra alcune posizioni dietro la scrivania oppure di continuare a giocare - aggiunge il manager - se dovesse optare per questa seconda scelta, la squadra francese è in corsa". Quanto ad Allegri, "ci incontreremo in settimana e i presupposti sono diretti a un prolungamento del rapporto: ascolteremo i suoi desideri, ma secondo me continueremo tranquillamente. Morata ha voglia di tornare a Torino? Ha sempre espresso un sincero apprezzamento nei confronti della Juventus e di Torino, ma le possibilità sono ridottissime. Emre Can bianconero? Sono molto ottimista".