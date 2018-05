Fiorentina, Pioli "stagione positiva"

FIRENZE, 19 MAG - "E' una stagione positiva, non ci sono rimpianti, il fatto di aver lottato per l'Europa fino a domenica scorsa significa che abbiamo fatto un buon lavoro e gettato le basi per qualcosa d'importante": così il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli aspettando l'ultimo impegno della stagione, la trasferta di domani a San Siro contro il Milan. L'obiettivo-Europa League è sfumato con la sconfitta di domenica contro il Cagliari, ma il tecnico viola è comunque soddisfatto: "l'anno prossimo l'obiettivo sarà l'Europa più che mai anche se ci sono sei squadre superiori, ma sono ambizioso; intanto abbiamo una buona base sulla quale lavorare. La società mi ripete che non c'è bisogno di vendere anche se conosco come funziona il mercato". Per domani, nonostante qualche giocatore come Badelj e Laurini non siano al massimo, il tecnico convocherà tutti, compreso lo squalificato Veretout. "Giocherà la squadra migliore perché vogliamo chiudere bene la stagione" ha detto Pioli.