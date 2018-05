Di Srancesco: Lazio favorita su Inter

ROMA, 19 MAG - "L'esito finale di Lazio-Inter obiettivamente non mi interessa, ma credo che siano avvantaggiati i biancocelesti che hanno a disposizione due risultati su tre". Così il tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco, sullo scontro diretto in chiave qualificazione Champions League in programma domani sera all'Olimpico tra la squadra di Inzaghi e quella di Spalletti. Ai giallorossi basta invece un punto sul campo del Sassuolo per centrare matematicamente il terzo posto in classifica.