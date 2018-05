Open Bnl: Sharapova in semifinale

ROMA, 18 MAG - Dopo una maratona di oltre tre ore di gioco Maria Sharapova conquista il pass per le semifinali degli Internazionali Bnl d'Italia. La tennista russa, tre volte vincitrice del torneo di Roma, ha sconfitto la lettone Jelena Ostapenko in tre set col punteggio di 6-7 (6) 6-4 7-5. L'avversaria della Sharapova sarà la vincente dell'ultimo match di giornata in programma sul Centrale tra la n.1 al mondo, Simona Halep, e la francese Caroline Garcia.