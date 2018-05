De Laurentiis, Sud può migliorare Paese

ROMA, 18 MAG - "Il fallimento del Napoli mi ha portato mentre ero in vacanza a decidere in 24 ore di occuparmi di una cosa di cui non conoscevo nulla. Questa cavalcata di 13 anni, che per la nona volta mi porterà in Champions, mi fa piacere perché si è dimostrato che a Napoli si può lavorare e che il Sud è la vera miniera di questo Paese disunito". Lo ha detto il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, che ha ricevuto all'università Luiss di Roma il premio "Industria Felix Campania" per i risultati economici ottenuti dalla sua società. "Una grande speranza per l'Italia nasce dal Sud", ha aggiunto il patron azzurro, che poi ad una domanda dei giornalisti sulla cena di ieri con Maurizio Sarri e sul futuro del tecnico ha glissato: "La cena? Avete letto tutto sui giornali...".