Gp Francia: Dovizioso domina 2/e libere

ROMA, 18 MAG - Fresco di rinnovo con la Ducati, Andrea Dovizioso ha messo tutti in fila nella seconda sessione di prove libere del Gp di Francia, segnando il miglior tempo (1.31.936, nuovo record della pista), unico a scendere sotto il muro dell'1.32. Il pilota romagnolo ha preceduto Marc Marquez, che con la Honda era stato il più veloce in mattinata, di 168 millesimi, e Valentino Rossi, terzo con la Yamaha, di 243. Poco più indietro altre due Yamaha, quella ufficiale di Maverick Vinales (+0.268) e la Tech3 Johann Zarco (+0.343). Sesto tempo per Jack Miller (Ducati Pramac, +0.366) e settimo per Pol Eespargaro (Ktm, +0.478). Nei migliori dieci ci sono anche Daniel Pedrosa, ottavo (Honda, +0.530), Aleix Espargaro (Aprilia, +0.636) e Jorge Lorenzo (Ducati, +0.640).