Figc: formalizzata richiesta elezioni

ROMA, 18 MAG - Le componenti della Federcalcio che hanno indicato in Giancarlo Abete il loro candidato alla presidenza (Lega Dilettanti, Lega Pro, Assocalciatori e Associazione Arbitri) stanno consegnando in questo momento in Figc le firme per la richiesta di indire un'assemblea elettiva. Lo apprende l'Ansa.