Allegri, se lascio Juve prima a sapere

TORINO, 18 MAG - "Non vedo elementi che mi possano far cambiare idea: alla Juve sto bene, ho un ottimo rapporto con la società. Ma è normale vedersi per capire insieme e con lucidità le cose che bisogna fare. Se avrò intenzione di andare via, sarà la società la prima a saperlo, è sempre stato così. Ma adesso gustiamoci la festa di domani". Lo ha precisato Allegri a proposito del suo futuro.