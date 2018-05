'Le Parisien', Psg ha contattato Buffon

ROMA, 17 MAG - Tra Gigi Buffon e l'addio al calcio giocato ci sarebbe di mezzo il Psg. Almeno stando a quanto scrive 'Le Parisien' sul suo sito online, secondo cui il club di Nasser Al-Khelaifi avrebbe contattato il portiere azzurro offrendogli un biennale. La notizia rimbalza subito dopo la conferenza stampa in cui stamani Buffon ha annunciato l'addio al club bianconero. A stimolarlo ci sarebbe adesso la proposta del Psg alla ricerca di un portiere titolare per la prossima stagione, non essendo Areola e Trapp riusciti a convincere la dirigenza qatariota. Per Gigi Buffon ci sarebbe invece l'opportunità di poter correre ancora per la Champions, l'unico grande trofeo che manca al suo ricchissimo curriculum.