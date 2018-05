Moto: Marquez, podio è primo obiettivo

ROMA, 17 MAG - Le vittorie ad Austin e Jerez lo hanno proiettato in testa alla classifica del mondiale MotoGp e Marc Marquez è cosciente di aver iniziato la stagione al meglio. "Soprattutto il test del Mugello è stato importante, abbiano fatto altri passi avanti - ha detto in conferenza stampa - Le Mans è una delle piste peggiori a livello di risultati per noi, anche se nel 2014 ci ho vinto. Lo scorso anno avevamo problemi di accelerazione, ma ora l'abbiamo risolto. Però qui di solito le Yamaha sono molto veloci, soprattutto Johann (Zarco, ndr) avrà una motivazione in più e mi aspetto di dover fare i conti anche con Ducati e Suzuki. Il mio primo obiettivo sarà conquistare il podio, poi in caso puntare ancora più in alto, alla vittoria".