Open Bnl: Nadal ai quarti con Fognini

ROMA, 17 MAG - Niente da fare per il giovane canadese Denis Shapovalov contro Rafa Nadal agli Internazionali Bnl d'Italia. Il tennista maiorchino si è sbarazzato senza troppi problemi del 19enne battendolo sul campo Centrale del Foro Italico in due set (6-4 6-1) in un'ora e 22 minuti di gioco. Nei quarti di finale Nadal affronterà adesso l'italiano Fabio Fognini.