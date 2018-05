Dovizioso, rinnovo con Ducati più vicino

ROMA, 17 MAG - "Il team ed io ci siamo avvicinati, mancano solo alcuni dettagli per il rinnovo". E' il segnale di ottimismo di Andrea Dovizioso sulla trattativa con la Ducati. "Il mio manager, Simone Battistella, arriva questa sera in Francia e lavoreranno insieme, speriamo di chiudere in questi giorni - ha aggiunto il pilota forlivese a Le Mans - Ducati si è avvicinata, sono contento di come sta andando, riconosco tanto supporto da tantissime persone e questo mi ha fatto piacere. Ci sono stati tanti aiuti per cercare di far sì che continuasse il nostro matrimonio. Ora dobbiamo continuare ad essere lucidi come abbiamo fatto a Jerez. Sono molto contento di come stiamo lavorando. Qui, sulla carta, la pista è più favorevole a noi, anche se le condizioni sono diverse dall'anno scorso".