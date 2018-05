Euro U17: Italia in finale

ROMA, 17 MAG - L'Italia Under 17 è in finale dell'Europeo di categoria, in corso in Inghilterra. Gli azzurrini del selezionatore Carmine Nunziata hanno superato in semifinale 2-1 il Belgio e troveranno adesso, per l'ultimo atto del torneo, la vincente dell'altra semifinale tra Inghilterra e Olanda. Le reti azzurre portano la firma di Gyabuaa (31') e Vergani (26' st), mentre la rete del momentaneo pareggio del Belgio è di Vertessen (12' st).