Zaytsev saluta Perugia sui social

PERUGIA, 17 MAG - "Questa storia non termina qui perché tutti noi che l'abbiamo vissuta la portiamo dentro e l'affetto che abbiamo costruito e ci siamo meritati rimarrà per sempre". Ivan Zaytsev, lo schiacciatore che nelle ultime due stagioni ha giocato con la Sir Safety Conad Perugia, ha annunciato sui suoi profili in diversi social il suo addio al capoluogo umbro, "l'affetto rimarrà per sempre". Il campione spoletino, che a Perugia ha conquistato un bronzo e un argento in due Final Four di Champions, una Supercoppa, una Coppa Italia e uno scudetto, nel suo messaggio si è rivolto principalmente ai tifosi e all'allenatore Lorenzo Bernardi: "E' stato un onore essere allenato da te, mi hai capito, mi hai guidato, mi hai ascoltato e mi hai domato". "Grazie a voi tifosi di Perugia -ha scritto ancora- per l'enorme affetto e il sostegno che mi avete dato anche quando certe situazioni o polemiche mi hanno tirato giù voi siete rimasti al mio fianco". Nessuna parola sulla sua nuova società.