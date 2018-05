Buffon, squalifica Uefa sarebbe giusta

TORINO, 17 MAG - Una squalifica dell'Uefa per le dichiarazioni di Madrid? "penso che sarebbe normale e giusta", anche se resta da capire "perchè l'arbitro abbia decretato un'espulsione che ad oggi non ho capito". Così Gigi Buffon torna sulle conseguenze dell'infuocato dopo partita. "In 23 anni di Champions non sono mai stato espulso né squalificato, ho sempre avuto una condotta educata e sportiva", ma quella di Madrid "è stata una situazione particolare, con i sentimenti e l'animo dilaniato non potevo che dire quelle cose".