Cubeda su Osella alla Coppa Val D'Anapo

ROMA, 16 MAG - Domenico Cubeda ritorna "in pista" alla 34^ Coppa Val D'Anapo Sortino dal 18 al 20 maggio in provincia di Siracusa. Archiviato con il secondo posto in gara 1 l'esordio nel Campionato Italiano 2018 al Nevegal, il veloce pilota catanese inaugura la rincorsa al Trofeo Italiano Velocità Montagna zona Sud e al Campionato Siciliano al volante della potente Osella Fa30 Zytek preparata da Paco74 e da Armaroli. Un'occasione particolare per il portacolori della scuderia di famiglia Cubeda Corse, che, oltre a puntare alla prima delle salite casalinghe a cui parteciperà in stagione, ha anche la possibilità di un ulteriore test di ottimizzazione sul prototipo monoposto da 3000cc di gruppo E2SS sul quale tornerà in CIVM la settimana successiva a Verzegnis: "E' un inizio 2018 molto intenso - commenta Cubeda - e non potevamo mancare a una gara come la Val D'Anapo Sortino, che tra l'altro mi fa tornare in mente il bel ricordo del 2013, quando la vinsi con record in una delle mie prime apparizioni sulla Pa2000''.