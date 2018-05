Golf:Open d'Italia,Molinari punta a tris

MILANO, 16 MAG - Ben 23 fra i primi 100 giocatori al mondo si sfideranno dal 31 maggio al 3 giugno sul percorso del Gardagolf Country Club di Soiano del Lago (Brescia) per conquistare il 75mo Open d'Italia di golf. "Ormai è fra gli eventi nazionali più importanti. Ogni volta ci proponiamo di accontentare un'altra regione ma torniamo sempre qua", ha sorriso il presidente della Federgolf, Franco Chimenti, presentando la quarta edizione consecutiva in scena in Lombardia. Il torneo avrà un montepremi di circa 6 milioni di euro, poco meno di un milione per il vincitore. Difende il titolo l'inglese Tyrrell Hatton, mentre cerca il tris Francesco Molinari, al via con altri azzurri fra cui il fratello Edoardo e Renato Paratore, oltre a Matteo Manassero e Nino Bertasio giocano in casa, sul percorso dove sono cresciuti. A differenza dell'anno scorso i biglietti si pagano (salvo tesserati Fig e under 16): 10 euro le prime due giornate, 15 le due conclusive, 30 euro l'abbonamento per tutto il torneo.