Felipe Massa correrà in Formula E

ROMA, 15 MAG - Uscito dalla porta della Formula 1, Felipe Massa rientra dalla finestra nella Formula E. Ad annunciarlo è lo stesso pilota brasiliano via twitter: "Ehi ragazzi sono molto felice di annunciare che oggi sto iniziando una nuova fase della mia carriera - scrive l'ex Williams e Ferrari - Ho appena firmato con il Team Venturi GP per gareggiare la prossima stagione nella Formula E. Questo è un giorno molto speciale per me e vorrei condividere con tutti voi che mi avete sempre sostenuto", conclude il37enne pilota di San Paolo che in carriera ha disputato 272 Gp collezionando 11 vittorie e 41 podi.