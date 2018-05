Open Bnl, Seppi 'Pouille fortunato'

ROMA, 15 MAG - "E' un peccato, sto giocando bene e avevo buone sensazioni, perdere queste partite lottate non è bello. Potevo portare a casa il match, mi aspettavo di più. Quando perdi al primo turno fa male". Andreas Seppi è deluso dopo la sconfitta agli Internazionali d'Italia arrivata per mano del francese Lucas Pouille. Proprio il tie-break ha lasciato l'amaro in bocca al giocatore azzurro: "A lui poi sono girati bene un paio di punti nel tie-break. Se 'sculava' un po' meno magari andava diversamente". Si dice invece "amareggiato" Filippo Baldi, che alla sua prima esperienza in un Master 1000 sconfitto dal georgiano Basilashvili: "Peccato perché volevo giocare contro Djokovic, che non capita tutti i giorni. Questo non è ancora il mio mondo".