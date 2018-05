Open Bnl: Errani, ko per mal di stomaco

ROMA, 15 MAG - Dopo Vinci e Schiavone anche Sara Errani, l'ultima delle 'veterane' azzurre, saluta il Foro Italico. La tennista è stata battuta in due set (6-3 7-6) dall'ungherese Babos, ma a sentirla in conferenza stampa c'è stato anche un altro avversario con cui fare i conti: il mal di stomaco. "Purtroppo non mi sentivo bene già da ieri e in campo facevo fatica a spingere e correre. Soffrivo, mi mancava l'energia" confessa la romagnola che nel secondo set è stata costretta a chiamare il medical timeout in cui le è stata misurata la pressione e somministrata una pasticca dal trainer. "Mi hanno dato una cosa per la nausea ma non ha fatto molto effetto" spiega, prima di sottolineare che "ultimamente mi sta capitando spesso, dovrò fare un po' di controlli, vediamo". Per Errani il problema fisico potrebbe essere collegato all'uso degli antinfiammatori: "Per lo stomaco non sono il massimo, penso dipenda da quello".