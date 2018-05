Maratona Roma, Frogia al lavoro per 2019

ROMA, 15 MAG - "Noi nel percorso che abbiamo delineato abbiamo già ipotizzato anche un eventuale ritardo dovuto ai ricorsi. In questo caso sarà la Fidal a organizzare l'edizione 2019. È tutto sotto controllo". Lo ha annunciato l'assessore allo Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi cittadini di Roma Capitale, Daniele Frongia, a margine di un evento al Coni, riferendosi al ricorso al Tar presentato da Italia Marathon Club. "Come Roma Capitale - ha aggiunto Frongia - insieme a Fidal che fa parte del Comitato organizzatore della Maratona, ci siamo già riuniti diverse volte e il percorso è già stato delineato anche per l'edizione 2019: siamo già al lavoro".