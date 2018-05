Test F1 Barcellona, Grosjean è primo

ROMA, 15 MAG - Nella prima delle due giornate di test di Formula uno su circuito di Montmelò, Romain Grosjean, su Haas, ha ottenuto il miglior tempo della mattina in 1.18.449, secondo Lewis Hamilton (Mercedes) 1.18.543 e terzo Max Verstappen (Red Bull) in 1.19.207. Per Vettel settimo tempo in 1.20.717. Il tedesco, sulla cui Ferrari sono ancora montati gli specchietti considerati irregolari dalla FIA, ha percorso 67 giri. Sulla Mercedes sono apparse nuove luci sull'ala posteriore, una novità che dovrebbe riguardare tutte le monoposto dal campionato 2019.