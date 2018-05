Open Bnl, partite sospese per maltempo

ROMA, 15 MAG - Teloni sui campi del Foro Italico, a causa della pioggia che si sta abbattendo su Roma sono state temporaneamente sospese tutte le partite agli Internazionali Bnl d'Italia. In avvio di mattinata, l'unico match che aveva preso il via era stato quello tra Sara Errani e l'ungherese Timea Babos, fermo sul punteggio di 2-1 per l'azzurra al primo set. Al momento la pioggia non cessa a smettere sulla Capitale, si attendono nuove comunicazioni da parte degli organizzatori.