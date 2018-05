Nba, Golden State vince a Houston

ROMA, 15 MAG - Si è aperta con la vittoria dei Golden State Warriors la serie di finale di Western Conference. I campioni in carica della Nba infatti questa notte hanno battuto in trasferta gli Houston Rockets con il punteggio di 119-106. Grande partita di Kevin Durant che ha guidato i suoi alla vittoria con uno score personale di 37 punti, mentre il compagno Klay Thompson si è fermato a 27. Meglio ancora di entrambi ha fatto James Harden dei Rockets, andato a segno con ben 41 punti, che però non sono stati utili a evitare la sconfitta della formazione di Houston.