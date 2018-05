Basket: playoff, Brescia-Varese 77-75

BRESCIA, 14 MAG - La Germani Brescia porta sul 2-0 la serie dei quarti di finale con la Openjobmetis Varese e mercoledì sera a Masnago avrà il primo match ball per volare in semifinale. Al PalaGeorge va in scena una partita di un'intensità pazzesca con Varese sconfitta solo al fotofinish da un tripla di Landry dopo un punto a punto in finito e dopo che la squadra di Caja aveva a lungo dominato: finisce 77-75. L'avvio di partita, sembra una specie di replay di gara 1 con Varese a dominare a rimbalzo e a far valere un'ottima circolazione di palla: il protagonista e' Okoye che fa volare i suoi sul 9-2. Brescia fatica ad entrare in partita: e' una vera impresa provare a penetrare la difesa della squadra di Caja che appare ispirata anche sotto canestro.