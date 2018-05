'Mea culpa' Giorgi, reintegrata da Fit

ROMA, 14 MAG - Pace fatta tra Fit e Camila Giorgi. La tennista marchigiana si è incontrata con il presidente, Angelo Binaghi, esprimendo il desiderio di tornare a far parte a pieno titolo del tennis italiano e dando piena disponibilità a rispondere alle convocazioni per le nazionali. Richiesta che, fa sapere Federtennis, Binaghi ha accolto con soddisfazione. Di conseguenza, informa sempre la Fit, ogni pendenza in atto con la giocatrice verrà risolta in breve. La Giorgi viene reinserita nei programmi federali di assistenza e fornitura di servizi. "Ho capito che due anni fa ho sbagliato a non rispondere alla convocazione per l'incontro di Fed Cup contro la Spagna - ha dichiarato Giorgi - L'azzurro mi è mancata e desidero tornare a far parte di una squadra giovane che sta crescendo". "Quando Camila ha chiesto di incontrarmi ho capito che questa vicenda si stava avviando a una conclusione positiva - ha detto Binaghi -. Camila è un patrimonio del tennis italiano''.