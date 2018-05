Scarpe running usate Kenya,subito record

ROMA, 14 MAG - Arrivano i primi 'frutti' della donazione di 400 scarpe da running usate in Kenya. Il 12 aprile la running crew romana Eternal Eagles in collaborazione con la Rec.Films ha consegnato le scarpe da running e altro materiale agli studenti della St. Patrick High School di Iten, piccola città negli altopiani del Kenya, famosa per aver dato i natali ad alcuni dei runners più forti di tutti i tempi. Le scarpe raccolte non provenivano solo da Roma ma da altre città italiane e europee e finalmente hanno trovato un nuovo 'padrone' che saprà farle correre ancora per molti chilometri e molto più forte di prima. E i risultati di questa donazione non si sono fatti certo attendere visto che, a meno di un mese dalla donazione, uno dei ragazzi che ha beneficiato di questa iniziativa, Rhonex Kipruto, ha corso i 10 chilometri in strada più veloci di sempre su suolo americano con il tempo di 27'08 nella UAE Healthy Kidney a Central Park