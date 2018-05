Inzaghi,'è match point Champions'

ROMA, 14 MAG - "Abbiamo tre punti di vantaggio. Il destino ha voluto che l'ultima fosse contro i nerazzurri, sarebbe stato meglio affrontare qualsiasi altra squadra. Lo faremo nel migliore dei modi, con tanto sacrificio ce la possiamo fare". Così il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha parlato della finale contro l'Inter di domenica sera per la qualificazione alla prossima Champions League. "Manca una settimana, la qualificazione sarebbe per noi importante, un traguardo a inizio stagione inaspettato ma meritato. Indipendentemente da come andrà, la stagione è stata straordinaria, arrivati fin qui potevamo e dovevamo chiudere ieri. - ha spiegato l'allenatore biancoceleste ricevendo il premio 'Beppe Viola' - Ma si sa che le partite non sono mai scontate, abbiamo incontrato un avversario che aveva le giuste motivazioni e non siamo riusciti a vincere. Domenica avremo un altro match point, in casa e davanti ai nostri tifosi, speriamo di regalargli una gioia a coronamento di questa stagione".