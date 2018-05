Pellegrini, clausola non significa addio

ROMA, 14 MAG - "Il mio futuro? Penso di aver sempre avuto le idee chiare. Una clausola rescissoria non vuol dire per forza che un giocatore debba cambiare ogni anno squadra. Poi alla fine dell'anno ci incontreremo con chi dobbiamo incontrare per fare il punto della situazione, ma io sono tranquillo. Ancora dobbiamo raggiungere il terzo posto, quindi ci concentriamo su questo adesso". Lo dice il centrocampista della Roma, Lorenzo Pellegrini, parlando della clausola di 28 milioni inserita nel suo contratto. A chi gli chiede se conta di poter rientrare nel progetto azzurro del futuro ct Roberto Mancini, il romanista replica: "Lo spero - conclude Pellegrini - la Nazionale è sempre una cosa stupenda per ogni calciatore. È normale che un giovane come me speri di farne parte. Ricominciamo questo percorso tutti insieme cercando di fare meglio e di far tornare l'Italia dove merita di essere".